Grâce à un doublé de Ruud Vormer (32e, 45e+1), les Blauw & Zwart comptent 22 points, deux de plus que les Pandas, qui se rendent à Gand dimanche à 21 heures. Les Kerels sont huitièmes (11 points). Pour cette rencontre, qui aura été la première de la compétition au cours de laquelle on aura utilisé la technologie 3D pour juger le hors-jeu, Philippe Clement a apporté trois changements. Le coach brugeois a remplacé l'indisponible Eder Balanta par Vormer et a laissé Eduard Sobol et Jack Hendry au repos au profit de Brandon Mechele et Faitout Maouassa. Chez les Kerels, le nouveau coach Karim Belhocine a reconduit le même onze que celui aligné par Lukas Elsner face à Charleroi.

Le choix semblait bon puisque Courtrai a dominé le début de rencontre sans pour autant se montrer efficace bien que Habib Gueye ait alerté Simon Mignolet (2e). Les Kerels ont laissé passer leur chance face à un Club Bruges, qui se réveillait petit à petit. Les Blauw & Zwart ont failli tromper Marko Ilic sur une combinaison menée par Hans Vanaken et Vormer mais Trent Sainsbury a dévié in extrémis une passe en direction de Noa Lang, bien isolé (12e). Par contre, Vormer a prouvé que les Brugeois sont redoutables sur les phases arrêtées en ouvrant la marque sur coup franc (32e, 1-0). Le Club a alors assurément pris le contrôle de la rencontre avec Vormer, qui a signé un doublé sur une passe de Lang (45e+1).

A la reprise, Courtrai a répété le scénario de la première période avec un bon service de Gilles Dewaele pour Gueye, qui a tiré quelques centimètres à côté (49e). Après le raté de l'attaquant sénégalais, les Kerels ont marqué le pas et Clement en a profité pour effectuer trois changements simultanément. En vue du choc de Ligue des Champions contre Manchester City mardi, il a sorti deux cadres, Vanaken et Charles De Ketelaere, et Maouassa pour Bas Dorst, Noah Mbamba et Sobol (70e). Peu après, Lang a cédé sa place à José Izquierdo, qui effectuait son come-back pour le plus grand plaisir des supporters brugeois (79e). Tous ces changements ont déstabilisé le Club, qui s'en est bien sorti malgré de grosses bévues de Mechele et de Stanley N'Soki. Monté au jeu (85e), Dylan Mbayo a tiré à côté alors que le but était vide (86e) et a encore manqué sa frappe alors qu'il s'était présenté seul face à Mignolet (90e).