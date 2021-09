Après deux prêts à Charleroi, Kaveh Rezaei a été définitivement et gratuitement transféré du Club Bruges à OHL. Il sera enfin autorisé à affronter son ancien employeur, ce qui n’était pas le cas avec les Zèbres. Imaginez la frustration : rater quatre fois l’occasion de prouver sa valeur face au club qui n’a pas cru en vous, à juste titre ou non. L’heure de la revanche a sonné.

"Ce sera un beau match, face à la meilleure équipe de Belgique depuis deux ou trois ans", a commenté l’Iranien en conférence de presse. "C’est évidemment motivant de jouer de telles rencontres, peu importe si j’ai joué au Club ou pas. Cela me fera plaisir de revoir des visages familiers. Une revanche ? Non, je ne le vois pas comme ça. À Bruges, j’ai été blessé cinq à six mois. Peut-être que j’aurais pu jouer davantage, mais ça ne s’est passé comme ça."