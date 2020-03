Si le Club peut se targuer d’incarner vraiment l’équipe de la ville de Bruges, il peut aussi se flatter d’être la seule équipe de Pro League à être demeurée invaincue à domicile tout au long de la phase classique.

Krepin Diatta, un des éléments de base d’un bon Club, était aux anges: "On a livré le match parfait, même si on aurait dû marquer davantage. On a vu un très bon Club, surtout en seconde période. On a effacé le petit camouflet de la saison dernière quand, après le partage, les joueurs du Cercle avaient planté un drapeau au centre du terrain pour nous narguer."

Le Sénégalais a inscrit son premier but en 2020: "À l’entraînement, je travaille beaucoup la finition et notamment les tirs de loin. Je me sens à 100 % de mes capacités, même si je ressens encore une douleur au pied."

Le Club a relégué son premier poursuivant à 15 unités: "Notre première place n’est pas le fruit du hasard, insiste Diatta. Mais 15 points d’avance, ce n’est pas assez: on doit garder les pieds sur terre car, dans les playoffs 1, il y aura trente points à gagner."