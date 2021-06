Ce lundi, on pourrait voir à l’œuvre un "demi-Belgicain" en la personne du Tchèque Michael Krmencik, prêté par le Club Bruges au PAOK Salonique. Krmencik n’est toutefois pas certain d’être titulaire contre l’Écosse. Lors du dernier match amical (4-0 en Italie), il a été remplacé à la mi-temps.

Lors de sa conférence de presse, il s’est toutefois bien lâché. Sa cible : le Club Bruges, où il a encore un contrat jusqu’en juin 2023 et où il a totalement échoué. "Je ne veux jamais retourner à Bruges. Je me suis mis d’accord avec ma femme et ma famille qu’on retourne en Tchéquie. Je suis en contact avec le Sparta et le Slavia Prague, mais Bruges ne veut pas accepter leurs offres."