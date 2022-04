Selon nos confrères du Nieuwsblad, les Amstellodamois se sont notamment penchés sur la situation d’Alfred Schreuder, l’entraîneur du Club Bruges. Le Néerlandais, arrivé en janvier après le départ de Philippe Clement, est sous contrat au Jan Breydel jusqu’en 2023. Mais il dispose tout de même d’une clause libératoire évaluée à 1,5 million €. Que le nom de Schreuder soit avancé n’est pas entièrement une surprise puisqu’il a notamment été assistant de ten Hag à l’Ajax entre janvier 2018 et juin 2019, avant de s’envoler pour Hoffenheim et le FC Barcelone. D’autres noms sont cités par la presse néerlandaise : celui d’Arne Slot (Feyenoord), de Peter Bosz (Lyon) et même celui de Ron Jans (Twente). Mais, entre-temps, l’ancien coach du Standard s’est lui-même retiré de la course. “Non, ça n’arrivera pas”, a-t-il déclaré à Rondo à propos d’un potentiel passage à l’Ajax. “J’ai prolongé mon contrat et dit ‘Oui’ à certaines personnes. Je n’échangerai ça pour aucun club.”