Victor Vazquez, désormais à Eupen, n’a jamais cessé de suivre le Club Bruges.

Pour son retour à la compétition, Victor Vazquez a eu droit à quinze minutes… sur la pelouse d’Anderlecht, où il a connu des moments électriques avec Bruges. "C’était spécial. J’avais encore plein de souvenirs en tête. La rivalité entre les deux clubs, je l’ai toujours comparée au Barça - Real Madrid."

Malgré ses aventures au Mexique, au Canada ou au Qatar, l’Eupenois reste profondément attaché à la Venise du Nord. "J’ai toujours suivi les matchs de Bruges ; c’est un club qui m’a tellement donné. Je suis très content de son évolution, de ses titres de champion, de son parcours en Ligue des champions. Mes anciens coéquipiers Ruud Vormer et Hans Vanaken font grandir le club. Le Bayern Munich belge? Ce serait possible vu le travail réalisé, avec des jeunes qui montent. Il y a quelques années, Anderlecht proposait de belles choses avec son académie ; la tendance s’est maintenant inversée et Bruges a pris l’ascendant."

Pour son dernier match avec la vareuse blauw en zwart en 2016, il s’était incliné… 1-4 face au RSCA. La donne a changé depuis et le meneur de jeu s’attend à une rencontre disproportionnée ce dimanche. "Il y a une grande différence de niveau. Bruges est nettement mieux armé depuis des années, avec un bloc solide et Philippe Clement qui connaît parfaitement ses joueurs et l’institution. Je pense que c’est un gros avantage. Mais des matchs comme le Topper sont toujours indécis ; il y a de la tension, de l’envie, de la motivation. Tout peut se passer sur un match…"

