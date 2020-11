Le Club Bruges peut s’en vouloir : il a laissé se résorber un avantage de deux buts par sa seule faute. Ses trop nombreuses approximations défensives et sa perte de substance dans l’entrejeu ont incité des Malinois de plus en plus entreprenants à croire en leurs chances.

Comme il l’avait annoncé, Philippe Clement avait fait tourner son effectif. Il avait ainsi associé Kossounou et Mechele en défense et composé une nouvelle ligne offensive. Ce ne fut une réussite ni d’un côté, ni de l’autre.