Bas Dost a passé avec succès ses tests physiques et médicaux et apposé sa signature au bas d'un contrat qui le lie au Club de Bruges pour une saison et demie, a annoncé le leader du championnat de Belgique mardi.

Son désormais ancien club allemand de Francfort avait annoncé son passage dans la Venise du Nord jeudi déjà.

Bas Dost a joué 12 matches cette saison en Bundesliga inscrivant 4 buts pour 8 la saison dernière en 24 rencontres.

International à 18 reprises, le nouveau joueur brugeois (1m96) a déjà porté les maillots du FC Emmen, de Heracles Almelo, Heerenveen, Wolfsburg en Allemagne déjà et au Sporting du Portugal.