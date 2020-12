Sept points d’avance avec un match en moins en 2019-2020. Deux points d’avance avec un match en plus en 2020-2021 au même stade de la compétition : à l’inverse de la saison dernière, le Club Bruges n’est pas assuré de terminer l’année civile en leader de la Pro League.

Si on les reporte d’une saison sur l’autre, les chiffres sont révélateurs : le Club peine à confirmer son dernier titre. Il a glané à ce jour six points de moins qu’il y a un an, il a inscrit 3 buts de moins et encaissé 5 buts de plus. Il a subi quatre défaites contre une seule la saison dernière.

(...)