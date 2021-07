Lammens (19 ans), Kossounou (20 ans), Mbamba (16 ans), De Ketelaere (20 ans) et Lang (22 ans) étaient titulaires. Perez (19 ans), Sandra (17 ans) et Van der Brempt (19 ans) sont, eux, montés au jeu. Bruges possède les finances les plus solides du Royaume, mais ça ne l’empêche pas de lancer des jeunes. Formés au club ou pas. Et ça ne les empêche pas non plus de gagner, avec cette belle victoire conquise face à Genk en l’espace de cinq minutes. Philippe Clement n’était évidemment pas peu fier de cette prestation.

"Il y avait un trophée en jeu, même si ce n’est pas le plus important. C’est une bonne façon d’entamer la saison, soulignait-il. J’ai vu beaucoup de choses positives. On a directement pris le jeu à notre compte et on a réussi à entrer régulièrement dans les seize mètres adverses. Même s’il faut bien avouer qu’on n’a pas assez créé de danger en première période. On a eu deux grosses occasions, ce n’est peut-être pas anormal de les louper à ce stade-ci de la préparation. La semaine a encore été très chargée pour les garçons, qui manquaient de fraîcheur."