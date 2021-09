Àquoi pensait Mogi Bayat samedi quand il dégustait sa glace au chocolat blanc dans la tribune d’honneur du Mambourg ? L’énorme commission que Charles De Ketelaere représentera un jour a dû un moment traverser l’esprit de l’agent. Et Waldemar Kita ? Le président du FC Nantes, assis à côté de son ami Mogi, a peut-être imaginé ses Canaris sortis du marasme par ce talent belge. Ils peuvent rêver mais De Ketelaere ne passera probablement pas par Bayat quand il quittera Bruges (on laisse une légère marge de sécurité car l’agent est capable de se mettre dans les deals les plus improbables…) et c’est dans un club d’un tout autre calibre que Nantes que le jeune Diable atterrira après avoir fait ses adieux aux Blauw en Zwart.