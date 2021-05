On avait déjà attribué le titre à Bruges avant le début des playoffs. Mais il ne reste que 180 minutes à jouer et Bruges n’est toujours pas champion. L’occasion de rappeler, encore une fois, que ces playoffs se moquent de la logique sportive et méritent qu’on ne s’aventure à aucun pronostic. Après le Standard et Anderlecht, c’est Genk qui a retourné la mini-compétition, même en version allégée. Mais le Club devrait quand même remporter la Pro League. Il ne lui manque qu’un point après son succès arraché contre l’Antwerp.

(...)