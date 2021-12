Dans sa chronique, Christophe Franken revient sur le comportement de certains supporters lors du topper.

Dimanche matin sur la E40, quelque part entre Gand et Bruges. On entend les sirènes hurlantes d’une voiture de police qui tente de se frayer un chemin à travers les bouchons pré-Topper. Devant nous, une voiture se dégage un peu moins vite que les autres et un bras sort de la vitre, mimant un geste obscène en direction des policiers. À l’intérieur du véhicule, quatre jeunes hommes habillés d’un maillot blauw en zwart.