Ils sont désormais onze entraîneurs étrangers à œuvrer en Pro League. Du jamais-vu. Un chiffre historique donc. Un chiffre positif pour notre football ? Pas si sûr.

Le dernier arrivé, c’est Alfred Schreuder. Un look de M. Propre. Un style M. Bricolage. On va le laisser bosser et lui offrir du temps mais jusqu’à présent on ne peut pas parler de franche réussite. La preuve contre Gand dimanche où il s’est planté en beauté.