Le FC Bruges, deuxième au classement des playoffs 1, se déplace chez son rival de Flandre orientale, La Gantoise, ce dimanche à 18h. Suivez l'évolution du match en direct.

La rencontre est importante pour les deux équipes, mais pour des raisons différentes. Pour Bruges, il s'agira de conserver une chance (mince) de remonter l'actuel leader, Genk, et remporter le titre. Une victoire brugeoise ramènerait Ivan Leko et ses hommes à 6 points des Limbourgeois.

Côté Gantois, la déception de la défaite en finale de la Coupe de Belgique contre Malines n'est pas encore digérée, mais les Buffalos doivent se remobiliser s'ils veulent se mêler à la lutte pour les derniers tickets européens. D'autant qu'Anderlecht a pris les trois points dans le Clasico, plus tôt dans la journée, et comptent désormais 4 unités de plus que la Gantoise.