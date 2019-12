Le Club Bruges a achevé l’année civile sur une bonne note. En battant, même sans le moindre éclat particulier, un Zulte Waregem bien faiblard, il a récolté un peu plus de 81 % des points aux deux tiers de la compétition. Il peut donc se vanter d’avoir obtenu une grande distinction. Vormer est en outre le leader des assists avec 13 passes décisives, et il a enfin marqué, Mignolet a réalisé sa 12e clean sheet et Okereke s’est rappelé qu’il avait entamé sa carrière à Bruges en marquant dès ses premiers matchs.

