Un petit plaisantin s'est amusé à changer le poste du joueur après la rencontre contre Manchester United.

Le Club Bruges a pris l'eau ce jeudi soir à Manchester United (5-0). Si les Blauw Zwart ont résisté aux assauts mancuniens pendant 25 minutes, Simon Deli a fait voler en éclats les espoirs brugeois. Le défenseur ivoirien s'est rendu coupable d'un geste aussi malheureux qu'incompréhensible. Sur une frappe de James de l'entrée de la surface de réparation, Deli s'est jeté le bras en avant pour dévier la trajectoire du ballon de la main. Un geste digne des plus grands... gardiens.

L'arbitre n'a pas hésité à brandir un carton rouge au défenseur et à accorder un penalty aux Mancuniens qu'a converti Fernandes. C'était le début de la débâcle brugeoise. Réduits à dix, les Brugeois n'ont plus existé dans la rencontre et quitte l'Europe la tête basse.

Après cette action, un petit plaisantin s'est amusé à modifier la page Wikipédia de l'Ivoirien dont le poste est désormais "gardien remplaçant". Au vu de son arrêt ce jeudi soir, une reconversion est peut-être en vue...