Même s’il a achevé l’année civile avec sept points de moins et trois défaites en plus que la saison dernière au même stade de la compétition, le Club Bruges a forgé de nombreuses raisons d’aborder 2021 avec optimisme. D’abord, il reste en course en Coupe d’Europe. Même s’il s’en est fallu d’un fifrelin qu’il poursuive son parcours en Ligue des champions, il a progressé sur la scène internationale. Dynamo Kiev, son premier adversaire en Europa League, lui, est objectivement abordable.