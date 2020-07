Le score était acquis après dix minutes de jeu seulement. Steillon Warleson se doutait bien qu'il prendrait un but face à Monaco même si Cesc Fabregas et Stepan Petrovic étaient absents. L'équipe du Rocher a directement mis les choses au point grâce à Wissam Ben Yedder (5e, 0-1) et à Aleksandr Golovin (8e, 0-2). Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que Robert Moreno fasse tourner son noyau. Il a ainsi fait monter au jeu Balde Keita pour Pietro Pellegri (26e), Enzo Millot pour Jean-Eudes Aholou (33e), Anton Mitryushkin pour Benjamin Lecomte dans le but (34e). Ces changements ont permis au Cercle de se montrer momentanément par Dino Hotic, dont le tir est passé juste à côté (34e), et Robbe Decostere, qui a essayé d'alerter les avants.

Le coach brugeois Paul Clément a attendu la reprise pour lancer Thibo Somers à la place de Guy Mbenza (46e). Si Monaco a tout de même conservé la maîtrise du ballon, le Cercle s'est montré plus pressant. Mais bien placé, Decostere a fait une passe à Mitryushkin (51e) et Dimitar Velkovski, qui avait pas mal d'espace, n'a pas cadré son tir (58e). Le gardien monégasque a eu chaud sur un envoi de Kevin Hoggas avant de céder sa place à Radoslaw Majecki, le troisième gardien (61e). Le coach assémiste a alors recommencé à modifier son dispositif en sortant Millot, qui était monté au jeu, par Eliot Matazo (62e). Après la pause boissons (71e), les deux coaches ont encore multipliè les changements et le niveau de la rencontre en a payé les conséquences.