Le Club Bruges envisage de trouver un remplaçant à l'attaquant Wesley.

Lors d'un entretien avec Sporza, le team manager Vincent Mannaert a confirmé vendredi que les "Blauw en Zwart" étaient occupés "depuis un certain temps déjà" dans la recherche d'un successeur pour le Brésilien. Celui-ci a été transféré à Aston Villa pour la somme record de 25 millions d'euros.

"Nous avons encore de bons attaquants. Vossen est une certitude, Openda a bien fait et nous soutenons aussi Rezaei. Mais le départ de Wesley crée toujours un vide. Nous savions qu'il partirait, alors nous essayons de trouver un successeur depuis un certain temps déjà", a dit Mannaert.

Wesley et Youri Tielemans (d'Anderlecht à Monaco) sont les transferts sortants les plus chers jamais effectués en Belgique. Aucun agent n'a participé au transfert. "Le fait que le transfert ait été effectué sans l'aide de courtiers est exceptionnel, même si cela s'est déjà produit dans le passé", a expliqué Mannaert. "En tant que club, vous créez également un réseau de contacts avec d'autres clubs. Si vous pouvez arranger les choses directement au niveau du club, alors vous devez le faire et c'est ce que nous avons fait avec Aston Villa."

Le Club Bruges a annoncé jeudi que Timmy Simons, figure de proue du club, entraînera les moins de 16 ans. "Cela correspond parfaitement à son ambition de devenir un jour entraîneur-chef, explique Mannaert. "Simons veut passer à l'étape suivante et fera un excellent travail. C'est aussi fantastique pour les jeunes de pouvoir travailler avec lui."

Katrien Meire sera COO, responsable de la gestion opérationnelle. Auparavant, elle a été notamment CEO à Charlton. "Elle sera responsable des questions opérationnelles, telles que le stade et le centre d'entraînement où nous allons bientôt déménager. Son expérience internationale nous aidera certainement", a conclu Mannaert.