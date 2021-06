Le Club a précisé lundi qu'il n'y a actuellement aucun accord entre Watford et Dennis. La saison dernière, l'équipe de notre compatriote Christian Kabasele a forcé la promotion en Premier League avec une deuxième place en Championship.

L'international nigérian, 23 ans, a été acquis au club ukrainien Zorha Luhansk à l'été 2017. Presque immédiatement, Dennis a montré son potentiel au Stade Jan Breydel. Lors de la saison 2019-2020, il a été 'un des artisans de la conquête du titre, mais il s'est également mis en évidence en Ligue des Champions.

La valeur de transfert de Dennis a ainsi grimpé à dix-sept millions d'euros, mais en raison notamment de la pandémie, une offre solide ne s'est pas présentée l'été dernier et la saison dernière, ses performances ont été bien moindres. Le prix actuel du transfert ne représenterait donc qu'une fraction de sa valeur la plus élevée.

Il y a aussi eu des contretemps, comme lorsque le Nigérian a fait des remous en s'attribuant une place dans le car pour le déplacement au Borussia Dortmund. L'entraîneur Philippe Clement l'a alors laissé à la maison. Il a également connu des jours sombres sur le plan personnel lorsqu'à la fin de l'année dernière, il a appris que son frère aîné était décédé lors d'une course de voiliers à Lagos.

Tout cela fait que Dennis n'a pas dépassé les treize matchs pour le Club la saison dernière, toutes compétitions confondues. Il n'a marqué qu'un seul but - un but important contre le Zenit en Ligue des Champions - et distillé trois passes décisives. Début décembre, il a été prêté au FC Cologne pour une demi-saison et un peu plus d'un million d'euros, mais cela n'a pas été une réussite non plus.