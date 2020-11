Le Club Bruges a battu Courtrai 1-0, samedi, lors de la 13e journée de la Jupiler Pro League. Noa Lang a inscrit le seul but du match (60e). Bruges reste en tête du classement, Courtrai est 11e.

En première période, le Club Bruges ne parvenait pas à mettre suffisamment de rythme pour mettre Courtrai en difficulté. Lang se montrait le plus dangereux en début de rencontre (6e). Courtrai était menaçant via Sainsbury, qui alertait Mignolet (21e).

Plus entreprenant après la pause, Bruges trouvait l'ouverture à l'heure de jeu grâce à une reprise acrobatique de Noa Lang, après un bon travail de Mata sur la droite et une remise de la tête de Krmencik. Le Néerlandais de 21 ans marque son troisième but en cinq apparitions sous le maillot brugeois en championnat.

Courtrai prenait le match à son compte pour revenir à égalité, mais sans parvenir à se montrer réellement menaçant, à l'instar de la frappe de Van der Bruggen des 16 mètres neutralisée par Mignolet (77e).

Le Club Bruges reste seul en tête de la Jupiler Pro League avec 26 points, devant Charleroi (11 matchs) et le Standard, qui comptent 23 points chacun.

Courtrai occupe la 11e position avec 16 points.