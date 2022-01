Le titulaire habituel, Eduard Sobol, a, lui aussi, éprouvé quelques difficultés à gérer l’espace dans son dos. Du coup, la direction recherche à se renforcer à cette position.



Et d’après nos informations, les Blauw en Zwart sont en contact avec le jeune Argentin Alexandro Bernabéi, actif à Lanús. Âgé de 21 ans, le Sud-américain a été formé comme arrière gauche, mais est aussi capable d’évoluer un cran plus haut et d’apporter donc du danger offensivement.

International espoir argentin

Il a déjà été repris deux fois avec l’équipe espoir de l’Argentine et totalise une cinquantaine de matchs avec l’équipe première de Lanús, son club formateur.

Si la direction flandrienne est intéressée par le profil du joueur, le gaucher n’est pas la priorité absolue pour le moment. Deux autres éléments le devanceraient dans la short list dressée.

Faitout Maouassa a été recruté l’été dernier pour apporter plus de profondeur à l’effectif des Flandriens, surtout en tant qu’arrière gauche. Mais le Français n’a pour l’instant pas convaincu, avec des performances défensives insuffisantes.