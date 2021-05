Grosse surprise au coup d’envoi : Hans Vanaken ne figurait pas dans le onze de base visiteur, mais bien sur le banc. Un petit événement vu que le meneur de jeu n’avait plus assumé ce rôle de remplaçant en championnat depuis février 2020, il y a un an et trois mois.

À l’époque, il s’agissait de la réception de Waasland-Beveren. Philippe Clement avait laissé souffler son joueur, avant d’affronter Manchester United en Europa League. Cette fois-ci, la décision du coach brugeois s’apparentait davantage à un choix tactique, voire à une sanction, après la défaite à Genk. (...)