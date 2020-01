Le Club Bruges va construire un nouveau stade de 40.000 places à côté de l'enceinte où il évolue actuellement, le stade Jan Breydel à Sint-Andries, a écrit De Tijd vendredi sur son site.

Le leader de la Jupiler Pro League n'a pas confirmé, mais organise une conférence de presse à 14h00. Le Club Bruges a une procédure en cours pour ce site, mais il ne veut pas attendre plus longtemps qu'elle soit réglée avec le Conseil d'Etat. Les Blauw en zwart veulent leur stade pour 2024.



Le Cercle Bruges, qui partage actuellement l'infrastructure avec le Club, a l'intention de déménager dans un nouveau stade sur la chaussée de Blankenberge, indique encore le quotidien. Mais ce n'est pas la version de Frans Schotte, le président du Cercle, qui a fait part de sa surprise à nos confrères de Sporza: "Nous ne sommes pas impliqués dans ces négociations. Je ne peux pas commenter cette nouvelle car nous ne savons rien. Le Club ne nous as pas contacté et la ville n'a rien dit. J'attends la conférence de presse de cet après-midi pour en savoir plus mais cela ne se présente pas bien..."