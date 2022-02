L'Antwerp, qui a ouvert la marque par Michael Frey (29e), est troisième avec 53 points, un de plus qu'Anderlecht (4e). Obligé de remplacer Charles De Ketelaere blessé à l'épaule et positif au coronavirus, Alfred Schreuder a titularisé pour la première fois Adamyan, l'attaquant arménien arrivé de Hoffenheim cet hiver. A l'Antwerp, Brian Priske a enregistré le forfait de dernière minute de Ritchie De Laet, touché à la cheville, et a préféré Abdoulaye Seck et Frey à Dinis Almeida et Aly Samatta. Dans les deux camps, les défenseurs ont collé de fort leurs opposants directs et Jean Butez n'a pas éprouvé de problème à bloquer une frappe faiblarde d'Adamyan (8e). Soutenu par son public, le Club a tenté de réduire la laborieuse mise en train, mais Seck a empêché Noa Lang d'approcher de son gardien (9e) et a contré un tir de Vanaken (11e) et Butez a eu un joli réflexe sur une frappe de Matz Rits (21e).

Alors que les Blauw & Zwart avaient appuyé sur la pédale des gaz, l'Antwerp a ouvert la marque par Frey, qui a bénéficié du rebond sur un dégagement sur la ligne de Vanaken alors que Simon Mignolet avait été surpris par un coup de tête de Seck (29e). La joie du Suisse, qui rejoignait Deniz Undav en tête du classement des canonniers avec 20 buts, a été de courte durée car Odoi a égalisé de la tête sur un assist de Skov Olsen (31e, 1-1). Les Brugeois ont alors redressé la situation en leur faveur par Vanaken, qui a transformé un penalty accordé pour une faute de main de Birger Verstraete sur un tir de Tajon Buchanan (37e, 2-1). Le Canadien, qui s'est débarrassé de Seck, a aussi été à la base du but d'Adamyan (59e, 3-1).

Déjà sûr de s'en retourner dans la Métropole avec un 3 sur 12, l'Antwerp a encore encaissé un but par Skov Olsen, qui a facilement pris la mesure de Sam Vines (64e, 4-1).