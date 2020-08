Le Club de Bruges a remporté son dernier match amical 3-0 face aux Luxembourgeois de l'Union Titus Pétange. Le champion en titre a joué avec un mélange de joueurs de l'équipe première et des jeunes. Michael Krmencik a réalisé un triplé en première période.

Les buts du Tchèque de 27 ans sont tombés à la 5e, 15e et 27e minute. Krmencik n'avait jamais marqué de but pour les Brugeois. Après la pause, il ne restait plus beaucoup d'occasions pour les Brugeois.

Emmanuel Dennis, a rejoué toute la première mi-temps après plusieurs semaines d'absence dû à plusieurs blessures et des rumeurs de transferts. Samedi, le Club de Bruges ouvrira la Jupiler Pro League contre Charleroi.