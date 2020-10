Magnifique prestation collective du Club Bruges qui a réussi à corriger ses défauts pour arracher la victoire, en fin de match.

Les larmes d’Ethan Horvath au coup de sifflet final témoignaient de la performance réalisée par les Blauw en Zwart en Russie. Déforcés par les absences de Mignolet, Kossounou et Krmencik, testés positifs au Covid-19, ainsi que de Deli, suspendu, et Mitrovic, blessé, ils ont rendu une copie presque parfaite, pour obtenir une victoire très importante dans la course à la deuxième place du groupe F.

"Je trouve qu’en première période, on était très bien organisés et on a su bloquer les points forts du Zenit, analysait Philippe Clement après la rencontre. Par contre, nous avons manqué de confiance en phase offensive. C’est ce qui explique le peu d’occasions créées durant le premier acte."

(...)