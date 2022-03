Le 'Deaf Club Brugge Fans' se concentrera spécifiquement sur les supporters sourds ou malentendants du club de la Venise du Nord. Les Blauw en Zart veulent, par là, rendre le football plus accessible aux personnes présentant des troubles de l'audition. Ce nouveau fanclub a été fondé à la demande de cinq supporters sourds ou malentendants du Club de Bruges. "Nous avons débuté comme un groupe d'amis sourds qui se rendaient ensemble aux matches du Club de Bruges", a raconté Tim Landuyt, un des cofondateurs du 'Deaf Club Brugge Fans'. "Comme d'autres supporters, nous vivons le football avec beaucoup de passion. Notre groupe compte déjà plus de 70 supporters sourds ou malentendants. Mais il reste probablement de nombreux supporters que nous ne connaissons pas encore. Avec cette reconnaissance comme fanclub officiel du Club de Bruges, nous atteindrons sans aucun doute beaucoup d'autres supporters."

"L'objectif de notre Fondation est d'être un club ouvert et accessible', a déclaré Perter Gheysen, responsable de la fondation du Club de Bruges. "Le soutien et la reconnaissance de 'Deaf Club Brugge Fans' comme nouveau fanclub officiel y contribuera certainement. Dans les plans du nouveau stade, beaucoup de choses ont déjà été prévues pour atteindre les plus hauts standards de qualité en termes d'accessibilité. Nous sommes donc extrêmement ravis que ce fanclub puisse nous apporter l'expérience et l'expertise nécessaires afin d'améliorer l'accueil des supporters sourds et malentendants dans le stade actuel et le prochain."

Le Club essaie également de rendre les matches plus agréables aux personnes aveugles ou malvoyantes. Lors de chaque match à domicile, les Gazelles offriront une description audio détaillée, assurée par des commentateurs spécialisés. Les personnes présentant un trouble de la vision pourront en profiter en direct grâce à des écouteurs.