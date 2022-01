Le Club de Bruges est parti en stage à Marbella en Espagne lundi matin sans six joueurs qui ont été testés positifs au coronavirus. Matej Mitrovic, Kamal Sowah, José Izquierdo, Senne Lammens, Noah Mbamba et Ruben Providence sont les joueurs concernés, a précisé lundi le Club. Ignace Van der Brempt, cas contact, n'est également pas du voyage tout comme Wesley Moraes pour qui le Club de Bruges a décidé de mettre un terme au prêt. Le Brésilien, qui avait déjà joué pour Bruges entre 2016 et 2019, retourne donc à Aston Villa.

En route pour Monaco où il va succéder à Niko Kovac, Philippe Clement n'était également pas présent au départ.