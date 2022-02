Le Club de Bruges a annoncé ce vendredi via son site internet avoir prolongé le bail de Thomas Van den Keybus et Maxim De Cuyper, tous deux en prêt à Westerlo, en D1B. Les deux jeunes joueurs ont apposé leur signature en bas d'un contrat les liant au club de la Venise du Nord jusqu'en 2025. Purs produits des Blauw en Zwart, Thomas Van den Keybus, 20 ans, et Maxim De Cuyper, 21 ans, sont actuellement en prêt du côté de Westerlo depuis le début de la saison. Passé par toutes les catégories d'âge brugeoises avant d'être prêté chez le leader de la D1B, Van Den Keybus a déjà disputé 16 rencontres (1 but) pour le compte des Campinois. De son côté, De Cuyper faisait partie du noyau A de Bruges avant d'atterrir également à Westerlo pour une saison, disputant jusqu'ici 15 matchs (2 buts) de 1B Pro League.

Une expérience enrichissante pour les deux jeunes du champion de Belgique, qui font partie intégrante du noyau campinois. Bruges a donc décidé de leur faire confiance pour l'avenir en prolongeant leur contrat jusqu'en 2025.