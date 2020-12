Badji, Krmencik, Okereke, De Ketelaere... Beaucoup de joueurs se sont succédé pour obtenir le poste de numéro neuf chez les Blauw en Zwart ces derniers mois. Le jeune Diable rouge semblait d'ailleurs avoir pris le dessus sur ses concurrents. Mais selon AD.nl, le Club est en passe de taper un grand coup sur le marché des transferts. L'attaquant Bas Dost devrait en effet signer chez le champion de Jupiler Pro League d'ici peu de temps.

Avec un profil de pivot, le Néerlandais est avant tout un tueur devant le but. Evoluant à Francfort, il avait notamment claqué quatre goals cette saison en douze matchs de Bundesliga. Barré par André Silva, l'attaquant jouait de moins en moins du côté allemand. Connu après sa saison 2011/2012 du côté de Heerenveen, il avait planté 32 roses en 34 rencontres. Et devenait ainsi le meilleur buteur du championnat de Eredivisie. Il a ensuite transité par Wolfsburg où il a également été performant avec 16 goals en 22 matchs en 2015, où son entente avec un certain Kevin De Bruyne avait fait des ravages. Après deux plus mauvaises saisons, il est allé monnayer son talent au Portugal du côté du Sporting Lisbonne où il s'est brillamment relancé (93 goals / 127 matchs en trois saisons).

Après les Pays-Bas, le Portugal et l'Allemagne, l'attaquant de 31 ans devrait donc connaître un quatrième pays dans sa carrière. Sous contrat à Francfort jusqu'en 2022, le joueur était déjà courtisé par les Blauw en Zwart lors du mercato dernier. Les négociations n'avaient pas abouti car il pensait encore pouvoir s'imposer à Francfort. Selon nos confères, les prestations européennes du Club l'auraient poussé à accepter l'offre.

En Belgique, il espère relancer sa carrière pour, pourquoi pas, faire son retour en sélection. 15 fois international avec les Pays-Bas, sa dernière sélection remonte au 23 mars 2018 contre les Anglais (défaite 0-1).