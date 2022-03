Notre première période était très intéressante", estimait Bernd Storck après le match. "Dans les vestiaires, on était optimistes et on pensait même à empocher plus qu’un point. Mais après, on a vu la classe de Bruges, qui a poussé pendant quelques minutes. La jeunesse de mes joueurs était nettement plus visible, avec un manque de concentration et le 2-1 concédé après quelques minutes."

Cette analyse de l’entraîneur limbourgeois, elle symbolise bien la puissance offensive des Blauw en Zwart, en ce moment. Une phase arrêtée pour le 1-0, une action construite pour le 2-1 et de la roublardise pour le break. Si on y ajoute la contre-attaque, sur l’exclusion de Sadick, tous les éléments y étaient.