Sans une décision arbitrale discutable, le but de Rits n’aurait peut-être pas été aussi fêté...

Mats Rits n’en a pas cru ses yeux : il a inscrit, de la tête, dans la dernière minute du temps réglementaire, sur un service millimétré d’Okereke, le but d’une victoire de prestige, méritée, d’un Club Bruges qui venait effacer six années d’insuccès à Genk et qui a démontré qu’il avait assimilé la débacle de Manchester.