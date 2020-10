Le Club de Bruges n’a pas de raison de douter FC Bruges Michel Dubois © Belga

Sa première défaite en sept matchs ne remet en cause qu’une inefficacité passagère.



En octobre 2003, grâce au brio de son gardien Verlinden et à un but de Mendoza, le Club Bruges avait réalisé un de ses plus grands exploits européens : il s’était imposé, dans l’épreuve-reine, sur la pelouse du grand Milan AC de Maldini et de Pirlo.



(...)