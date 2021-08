Ruud Vormer (35e) a donné l'avance au Club et Waldo Rubio a arraché le partage pour le Cercle dans les arrêts de jeu (90e+1). Au classement, les deux clubs se retrouvent en deuxième position avec 5 points. Philippe Clement a opté pour un dispositif en 3-5-2 avec Clinton Mata et Eduard Sobol sur les flancs mais a surtout surpris en mettant Bas Dost et Hans Vanaken de côté. Pas d'embarras, par contre, au Cercle où Yves Vanderhaeghe a aligné le même onze que face à OHL (1-1) et a laissé l'Espagnol Rubio, auteur du but égalisateur, sur le banc. Devant ses seuls supporters, le Club a lancé le TGV avec Simon Mignolet évoluant très loin de son but.

Par définition, un derby ne manque pas d'engagement et les joueurs du Cercle ont profité du fait que Kevin Van Damme laisse passer beaucoup de choses pour bloquer l'adversaire. Mais l'arbitre a fini par sévir et a sorti trois cartes jaunes d'affilée à Charles Vanhoutte (13e), Leonardo Da Silva (20e) et Edgaras Utkus (22e). En attendant, le Club ne s'est pas créé une seule véritable occasion de but. Sur un tir surprise de Charles De Ketelaere, le ballon a atterri dans les mains de Thomas Didillon (28e). Le gardien français n'allait toutefois pas passer une première période tranquille car sur un mouvement dessiné par De Ketelaere et Noa Lang, le ballon est parvenu à Vormer, qui ouvrait le score (35e, 1-0).

Face à un adversaire qui s'est montré trop peu dangereux en attaque, le Club n'a pas été en pleine effervescence lors des 20 premières minutes de la seconde période. Malgré quatre joueurs sous la menace de l'exclusion, le Cercle s'est montré plus volontaire mais n'avait pas la créativité nécessaire pour inquiéter son adversaire. Vanderhaeghe a alors fait monter au jeu Thibo Somers et Rubio pour Dino Hotic et Kevin Denkey (63e). Les réservistes n'avaient pas encore pris leurs marques que sur un service de Vormer, De Ketelaere a expédié le ballon de la tête sur la transversale (64e).

Comme le Cercle n'était pas abattu, Clement a fait appel à Vanaken en remplacement de Vormer (66e). Les Blauw & Zwart n'ont pas été plus enthousiasmants et seuls des efforts personnels de De Ketelaere (72e) et de Lang (77e) ont empêché les spectateurs de s'assoupir. Le remplacement de Lang par Dost (82e) n'a pas changé la donne. Alors qu'il a tricoté sur le plan offensif, le Cercle s'est lancé à l'assaut dans le final et sur un service de Vanhoutte, Utkus a placé le ballon juste à côté (87e). Mais après s'être joué de Matej Mitrovic, Rubio a une nouvelle fois trouvé la faille (90e+1, 1-1).