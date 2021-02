L’enseignement de ce déplacement au stade Olympique de Kiev, c’est que malgré cette fameuse hécatombe et des conditions climatiques extrêmes, les Blauw en Zwart sont encore et toujours supérieurs aux Ukrainiens. Ce partage leur permettra d’ailleurs de retrouver un peu de sérénité, après quatre journées plongés dans l’incertitude. "Marquer un but à l’extérieur, c’est forcément très important dans un match européen", indiquait Rik De Mil, l’entraîneur intérimaire. "Ce 1-1 est en soi un bon résultat, dont nous sommes satisfaits. Satisfaits mais pas euphoriques, car il y a le match retour."