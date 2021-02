OHL est la seule formation nationale qui ait infligé au Club Bruges son unique défaite en déplacement. Avec Thibault Vlietinck et Siebe Schrijvers, il aligne aussi deux éléments qui ont entamé la saison au Club Bruges : "Je leur ai parlé à tous les deux cette semaine", a expliqué Marc Brys lors de sa conférence de presse hebdomadaire. "Je leur ai expliqué que la pire chose qu’ils pourraient faire serait de forcer leur talent pour tenter de se mettre en évidence. Je ne crains pas qu’ils tombent dans ce piège. Thibault et Siebe sont suffisamment malins pour évoluer en fonction de l’équipe."

Aligné dans un rôle assez libre qu’il affectionne, Schrijvers a participé à six rencontres depuis le 17 janvier. Il n’est pas encore devenu titulaire à part entière. Vlietinck a été aligné à 16 reprises dont 14 fois comme titulaire. Les Louvanistes entendent vendre chèrement leur peau. "Je m’attends à un tout autre match qu’à l’aller", a encore expliqué un entraîneur qui prend un malin plaisir à modifier son équipe juste avant le coup d’envoi. "Le Club Bruges est, sans la moindre discussion possible, la meilleure équipe belge actuelle. Nous n’avons en principe rien à perdre dans cette confrontation. Nous allons l’aborder avec le plus grand respect mais sans la moindre appréhension. Je pense que le Club va vouloir forcer la décision le plus possible pour s’économiser un peu dans la perspective de son match retour d’Europa League. Nous, nous allons chercher à démarrer en force et à marquer rapidement pour lui compliquer la tâche."

Le Club se méfiera tout particulièrement du duo le plus efficace de la Pro League : Henry a inscrit 19 buts et Mercier a signé 14 assists.