Le FC Bruges a refusé une offre de 15 millions d'euros pour Hans Vanaken FC Bruges N. Ch. West Ham se montre très intéressé par le Diable rouge, ces dernières heures. Mais le FC Bruges repousse les avances, à quatre jours de la clôture du mercato. © Belga

Ce sont nos confrères du Nieuwsblad qui l'annoncent: le FC Bruges a refusé une offre conséquente pour son médian international Hans Vanaken. Le double Soulier d'Or vaut plus que les 15 millions d'euros proposés, aux yeux du Club.



Pourtant, à déjà 28 ans, la valeur marchande réelle de Vanaken ne doit pas être bien supérieure à ce montant. A ce jour, le seul joueur de plus de 25 ans à avoir quitté la Belgique pour 15 millions d'euros est José Izquierdo. Le Colombien avait rejoint Brighton à l'été 2017 pour cette somme exacte alors qu'il avait trois ans de moins que le Belge aujourd'hui.



Si Bruges se montre frileux, c'est probablement parce qu'il sera difficile de remplacer son meilleur joueur en quelques jours seulement et alors qu'une saison très dense s'annonce, entre la quête d'un nouveau titre et la campagne de Ligue des Champions.