Alors qu'il s'apprête à perdre plusieurs joueurs clés, dont Noa Lang, le FC Bruges semble avoir trouvé celui qui pourrait devenir le nouvel attaquant "à sensation" du JanBreydelstation. Et si son nom (Ferran Jutglà) est encore méconnu du grand public, son C.V. parle pour lui puisque le garçon de 23 ans arrive tout droit du... FC Barcelone !Arrivé libre de tout contrat en provenance de l'Espanyol Barcelone l'été dernier, Jutglà a notamment disputé six matches en décembre et janvier, l'occasion d'inscrire un but face à Elche. Le reste du temps, il évoluait avec l'équipe B, avec laquelle il a planté 19 buts et distribué 6 assists en 32 rencontres cette saison.Selon le célèbre journaliste Fabrizio Romano et le quotidien catalan Sport, le transfert est sur le point d'être conclu. Bruges va dépenser 5 millions d'euros, hors bonus (qui pourraient amener le prix total autour de 7 millions d'euros), et céder 10% du prix de la future revente au FC Barcelone, qui réalise donc une belle affaire pour un joueur recruté gratuitement. Le joueur est également tombé d'accord avec le club et la transaction devrait être officielle cette semaine.