L'été dernier, le FC Bruges se faisait prêter Noa Lang par l'Ajax Amsterdam. On ne le savait pas encore mais l'ailier de tout juste 21 ans allait se révéler dans notre championnat. 13 buts et 9 assists plus tard, le Club Bruges peut se satisfaire d'avoir conclu avec l'Ajax un prêt... avec option d'achat obligatoire de 6 millions d'euros. Cette somme aurait pu représenter un gros risque à l'échelle du foot belge mais aujourd'hui, tout porte à croire que l'investissement sera vite rentabilisé.



D'autant plus que le Néerlandais sera sous contrat avec les Blauw en Zwart jusque 2024. C'est en tout cas ce qui ressort des informations délivrées par le Club Bruges en marge de son introduction en bourse et repérées par nos confrères du Nieuwsblad. L'arrière gauche Eduard Sobol (prêté par le Shakhtar Donetsk) est d'ailleurs dans le même cas de figure.



Noa Lang est aujourd'hui estimé à 20 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt, alors que Sobol est estimé à 3 millions. Avec des contrats jusque 2024 pour ces deux joueurs, le FC Bruges peut se permettre de les conserver une année supplémentaire, sans risquer de voir leur valeur marchande baisser trop rapidement. D'autant plus que la très probable qualification en Ligue des Champions (en cas de titre de champion) leur offrira une superbe vitrine. Une belle affaire, incontestablement.