Le Club de Bruges accueille Manchester United en seizième de finale de l'Europa League.

Le Club de Bruges aligne une équipe inédite face à l'ogre mancunien. Si la défense est assez classique avec un trio composé de Deli, Mechele et Kossounou, on retrouvera le jeune Maxim De Cuyper sur l'aile gauche en lieu et place de Sobol tandis que Clinton Mata gardera son poste à droite. Ce n'est pas la seule surprise car Ruud Vormer, l'habituel capitaine, est relégué sur le banc car Eder Balanta, Mats Rits et Hans Vanaken prendront place au milieu de terrain. L'objectif pour Philippe Clément est de faire tourner son effectif et de garder tout le monde concentré vu les échéances et le calendrier chargé qui attendent les Gazelles. Les Blauw en Zwart évolueront sans numéro neuf de formation car Clément a opté pour les deux flèches Percy Tau et Emmanuel Dennis.

De son côté, Solskjaer a décidé d'aligner une équipe un peu remaniée avec une défense classique composée de Shaw , Maguire, Lindelof, Dalot juste devant le gardien Romero. Dans un milieu à trois, Matic, Andres et Mata devront alimenter les trois joueurs offensifs qui sont Lingard, Williams et Martial.

Direct commenté: