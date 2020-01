San Lorenzo est vraiment trop gourmand, Gaich ne viendra pas à Bruges.

Adolfo Gaich ne ralliera pas le Club Bruges. Ce transfert aurait ravi le jeune Argentin et comblé le Club, en quête d’un avant-centre.

Ce dernier avait largement délié les cordons de sa bourse pour enrôler cette pépite en battant tous les records de débours. Mais son club de San Lorenzo s’est montré gourmand une fois de plus. Une fois de trop. Il n’exigeait plus 15 millions pour libérer Gaich mais 18.

Bruges a alors rompu les ponts mais il a aussitôt sorti un nouveau lapin de son chapeau : Michael Krmencik (26 ans), l’avant-centre de Viktoria Plzen, un club formateur tchèque. “On a reçu une offre très intéressante pour Krmencik, a écrit le club sur Twitter. Pour cette raison, nous lui avons permis de négocier personnellement avec le club qui le convoitait.”

Ce club est Bruges. Krmencik n’est pas un inconnu au stade Breydel. Dès 2018, Bruges aurait aimé qu’il devînt le successeur potentiel de Wesley. L’opération ne s’est pas réalisée. C’est heureux car Krmencik a été victime d’une rupture du ligament croisé d’un genou. Il est, aujourd’hui, redevenu opérationnel à 100 %.

International à 23 reprises et auteur de 8 buts, Krmencik a évolué 4 ans à Plzen. Cette saison, il a inscrit deux buts contre l’Antwerp, en match qualificatif pour l’Europa League. En championnat, il a inscrit 10 buts en 20 matchs. Avant-centre pivot, Krmencik peut aussi officier comme deuxième attaquant et même sur les flancs. Genoa s’y intéressait également. Il a proposé 5 millions d’euros pour l’enrôler. Plzen en exigeait six.

Le Club Bruges a enchéri. Si Krmencik satisfait aux tests physiques, il gonflera l’effectif offensif du leader du championnat.