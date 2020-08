Sa triste prestation contre nature en finale de la Coupe a réduit à néant quatre mois de préparation intensive. L’effectif du Club Bruges de la saison 2019-2020 n’a pas imité ses prédécesseurs de 1977 et 1996 : il n’est pas devenu la troisième formation brugeoise à avoir réussi le doublé national en 129 ans d’existence.

Sa seconde défaite en deux compétitions - infligée par le même adversaire - lui aura été fatale, en grande partie par sa propre faute. Ce coup de massue totalement inattendu dans leur propre chef a davantage affecté leur amour propre qu’il n’a écorné le nouveau prestige national du Club Bruges, reconnu par tous ses rivaux et poli par plusieurs années d’une gestion financière et sportive ambitieuse et avisée. Le Club Bruges s’impose bien, désormais, comme le premier club du pays.

(...)