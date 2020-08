S’il était devenu blauw en zwart, Adolfo Gaich aurait-il résolu le problème offensif, devenu récurrent, du Club Bruges?

L’hiver dernier, le futur champion de la Pro League a longtemps convoité l’avant-centre international espoir argentin de San Lorenzo. Il n’était pas seul en lice. Le montant du transfert - on a avancé le chiffre de 13 millions d’euros - a achevé de le dissuader de faire le forcing pour attirer la perle sud-américaine. Il s’est alors rabattu sur le Polonais Krmencik, du Viktoria Plzen, enrôlé pour 6,5 millions d’euros. Gaich, lui, vient de s’engager avec le CSKA Moscou.

Jusqu’à présent, le Club n’a guère gagné au change: Krmencik n’a inscrit que trois buts dont un sur penalty et contre des adversaires de niveau inférieur dans la phase de préparation de la saison. Il n’est pas considéré comme un titulaire en puissance, même si sa motivation, à l’entraînement, est digne d’éloges et si, dans l’espoir de s’imposer, il a perdu 7 kilos. Plzen aimerait le récupérer, sous forme de prêt.

Krmencik n’est pas l’unique attaquant du Club Bruges à manquer d’efficacité. En fait, aucun d’eux ne satisfait à ce critère depuis... le début de l’année civile 2020.

Si l’on n’inclut pas Diatta dans la liste - le Sénégalais est davantage un médian latéral offensif - le Club Bruges entretient six attaquants spécifiques : Krmencik Dennis, Okereke, Schrijvers et les deux jeunes De Ketelaere et Badji.