Absent de la sélection, Owen Otasowie a également rejoint l’Angleterre, mais pour passer du temps avec sa famille. "On lui a accordé quelques jours pour régler des problèmes personnels. Je ne vous en dirai pas plus, mais il s’agit bien de quelques jours, seulement", a commenté Philippe Clement.

Sportivement, le coach brugeois veut réaliser l’impossible : renverser les Citizens. "Beaucoup d’observateurs s’attendaient à ce qu’on fasse un 0 sur 18 en Ligue des champions. Nous avons déjà quatre points en poche. Normalement, nous sommes censés nous incliner ce mercredi. Mais nous voulons réaliser quelque chose… d’anormal. Les joueurs vont devoir se surpasser. Je pense qu’on peut encore mieux faire qu’au match aller. Je peux vous assurer qu’on n’est pas en Angleterre en voyage scolaire. On vient pour prendre des points, même si on est réalistes."

À l’aller, les Blauw en Zwart avaient quitté la pelouse avec un goût de trop peu. Pour ne plus connaître un tel scénario (1-5), Philippe Clement modifiera probablement son plan de jeu.

Sortir un grand match

"Il faudra de la qualité avec le ballon et du cran, pour le faire tourner et trouver les bons espaces. Je veux que mon équipe joue avec du cœur et se batte. Mon plan de jeu ? Ce n’est pas le problème principal. Vous pouvez proposer des plans et des formations fantastiques, mais il faut ensuite le mettre en place sur le terrain."

Se surpasser, c’est certainement ce qu’il a manqué aux Brugeois, il y a deux semaines. Ce qu’ils avaient pourtant fait contre les Parisiens lors de la première journée de ce groupe A, ou même à Leipzig, face à une formation moins impressionnante, sur papier. "Que ce soit collectivement ou individuellement, on veut faire un pas en avant. Repousser nos limites."

City, un adversaire spécial pour Mignolet

Le gardien du Club Bruges a déjà battu les Mancuniens à… huit reprises.

Manchester City, c’est l’adversaire que Simon Mignolet a le plus affronté depuis ses débuts professionnels : 17 rencontres, huit victoires, deux partages et sept défaites… dont une douloureuse finale de Coupe de la Ligue perdue aux tirs au but.

"J’ai de bons et de mauvais souvenirs de l’Etihad Stadium. J’ai gagné quelquefois avec Liverpool, mais aussi perdu. Même avec Sunderland, on avait réalisé de bonnes performances", a déclaré le gardien brugeois.

Son premier match à City, c’était une défaite 5-0, avant d’empocher un point avec les Black Cats. Il s’est aussi imposé 1-4, avec les Reds, en 2015. À l’époque, Raheem Sterling venait de passer d’un camp à l’autre.

"Sa trajectoire ne me surprend absolument pas, parce qu’il avait déjà énormément de qualité à Liverpool, explique Simon Mignolet. C’est un joueur incroyable. Évidemment qu’il aimerait bénéficier de plus de temps de jeu en ce moment, mais il y a tellement d’expérience et de qualité à l’intérieur du vestiaire mancunien que ce n’est pas facile de se faire une place. Mais il prouve à chaque fois sa valeur, il le faisait déjà quand il était jeune."