Son but inscrit, sur un renvoi aveugle de la défense ostendaise, Krepin Diatta s’est précipité dans les bras de Philippe Clement, entraînant à sa suite la majorité de ses équipes. Les Brugeois laissaient exploser un indicible soulagement. Après cinq rencontres, toutes compétitions confondues, sans explosion de joie et deux points seulement sur six, le Club Bruges a enfin renoué avec la victoire. Une victoire laborieuse, arrachée au forceps par son obstination après une prestation poussive émaillée de très nombreuses imperfections.