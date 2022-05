Nous y voilà ! Le titre de champion de Belgique pourrait être attribué ce dimanche. Il y a même de fortes chances que ce soit le cas. Après son 6 sur 6 contre l'Union, Bruges a son sort entre les mains: une victoire lors des deux dernières journées suffira à le sacrer champion. Et s'ils ne viennent pas à bout des Anversois, ils peuvent toujours espérer faire la fête à leur retour à Bruges pour autant que l'Union ne réussisse pas un meilleur résultat qu'eux.



Buchanan a été exclu en fin de match contre les Unionistes et loupera donc le déplacement au Bosuil. Il devrait être remplacé par Sobol, avec Skov Olsen sur l’autre flanc. Clinton Mata ne devrait pas être en capacité de tenir sa place, ce qui permettra à Nsoki de faire son retour et à Hendry d’être à nouveau titulaire contre les Anversois.



Côté anversois, la présence de l’Antwerp dans ces Champions playoffs était critiquée, une source de motivation qui n’a pas suffi pour les hommes de Brian Priske. Après trois défaites et un partage, ils sont condamnés à terminer à la 4e place. Le seul enjeu : sauver l’honneur et éviter de voir les Brugeois faire la fête sur leur pelouse.



Le onze probable de l'Antwerp: Butez, Seck, Dessoleil, Almeida, Bataille, Yusuf, Haroun, de Laet, Nainggolan, Samatta, Frey

Le onze probable du FC Bruges: Mignolet, Nsoki, Mechele, Hendry, Sobol, Odoi, Balanta, Skov Olsen, Vanaken, Lang, De Ketelaere





Suivez Antwerp-FC Bruges en direct commenté dès 13h30: