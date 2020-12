À dix contre onze, les Flandriens ont réalisé un dernier quart d’heure époustouflant.

Légèrement excentré côté gauche, Charles De Ketelaere envoyait un missile qui terminait sa course sur la barre de Pepe Reina. Cette action survenue dans les arrêts de jeu, elle tournera en boucle dans la tête des Brugeois pendant des semaines encore. En infériorité numérique et menés au score, les Flandriens ont égalisé une seconde fois, avant de voir la balle de la qualification pour les huitièmes de finale de la C1 être repoussée par la malchance. Une prestation trois étoiles, en seconde période, pleine de panache et de détermination, qui va plonger les Blauw en Zwart… dans les regrets.

