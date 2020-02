Charles De Ketelaere, le prodige brugeois de 18 ans, retrace sa jeune carrière.

La mèche toujours bien en place et la tête haute sur le terrain, Charles De Ketelaere a plus le look de David Goffin que de Cristiano Ronaldo. Il aurait d’ailleurs pu percer dans le monde du tennis mais a préféré le foot.

Bon choix de sa part car, à 18 ans, celui qui a grandi à deux pas du Jan Breydelstadion est devenu la révélation du Club Bruges.

Comment allez-vous, Charles ?